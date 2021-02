Zlá budúcnosť pre dôchodkový systém v SR?

Zaujímajú sa Slováci dostatočne o ich budúci príjem na dôchodku? Je náš systém dlhodobo udržateľný? Môže byť ešte lepší?

Zapojte sa aj vy do prieskumu toho, ako sú Slováci oboznámení s dôchodkovým systémom cez tento bezplatný a anonymný online prieskum (kde máte možnosť aj peňažnej výhry), aby sa vytvoril čo najvernejší obraz o našej populácii: https://www.click4survey.sk/s4/40593/6cb31767

Slováci sa pokladajú za málo finančne gramotných občanov, ktorí podľa rôznych prieskumov radšej peniaze okamžite minú ako usporia, zainvestujú či zobchodujú na burze. Problém vidím hneď vo výchove Slovákov, kedy sa deťom nevenuje dostatočná pozornosť vo finančnej gramotnosti. Neučíme deti, prečo si dospelí berú úvery, prečo splácame leasingy, prečo si nemôžeme kúpiť bývanie len tak bez ničoho.

Nebola by práve toto cesta? Naučiť ich, že peniaze sa dajú využiť aj inak, než si za ne niečo kúpiť. To, že ak im dá niekto do ruky peniaze, nemusia ich hneď použiť. Nemusíme sa ich hneď pýtať otázku: "Čo si za to kúpiš?"

Dôchodkový systém čelí z dlhodobého hľadiska vážnemu problému udržateľnosti. Sociálna poisťovňa nestíha vyplácať dôchodky už teraz, naša populácia starne, a tak sa naskytuje otázka, kto bude platiť na naše budúce dôchodky? Avšak za dôležitejšiu otázku pokladám to, prečo sa o tom verejne nehovorí už teraz, keď ešte máme čas na zmenu.

Ak si jednotlivci chcú byť istejší ich príjmom počas dôchodku, výškou tohto príjmu a nechcú sa spoliehať len na štát resp. na Sociálnu poisťovňu, riešenie vidím aj v tvorbe zisku pomocou investovania. Investovať sa dá do rôznych investičných nástrojov, stačí len vôľa a chuť. Investovanie či už v rámci 2. alebo 3. piliera dôchodkového systému je jedným z možných riešení.

Ako ste zorientovaní Vy v druhom alebo treťom pilieri? Vyskúšajte si Vaše vedomosti vo vyššie spomenutom dotazníku.